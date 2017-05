Hexennacht: Unbekannte lösen Radmuttern an drei Autos in Traben-Trarbach

Wie die Polizei Zell mitteilte, wurden in der Hexennacht im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 20.50 Uhr, in Traben-Trarbach in der Straße Koppelberg gleich an drei geparkten Autos jeweils an einem Rad mehrere Radmuttern gelöst.Eine Autofahrerin hörte während der Fahrt merkwürdige Geräusche und konnte die Halter der anderen beiden Fahrzeuge rechtzeitig vor Fahrtantritt warnen.Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Diese Tat habe "mit dem 'üblichen Unfug' einer Hexennacht nichts mehr zu tun; hierbei wurde leichtfertig das Leben der Fahrzeugführer in Gefahr gebracht", heißt es in der Mitteilung der Polizei, die nun Zeugen sucht. Hinweise nimmt die Polizei in Zell oder Traben-Trarbach entgegen: 06542/98670 oder pizell@polizei.rlp.de