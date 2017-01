Hoher Sachschaden nach Kollision von zwei Autos bei Andel

Nach Angaben der Polizei Bernkastel-Kues kam es gegen 7 Uhr zu dem Unfall auf der B 53 zwischen der "Alten Brauerei" und Andel. Eine 56-jährige Autofahrerin, die in Richtung Andel fuhr, sei auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Dieses sei durch den Aufprall zunächst in die Begrenzungsmauer und dann auf die gegenüberliegende Straßenseite in die Leitplanken geschleudert worden.



Eine Person wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, eine weitere vor Ort ambulant behandelt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 24.000 Euro. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Die B 53 musste für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.



Neben der Polizei Bernkastel waren das DRK mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt sowie die Straßenmeisterei Bernkastel im Einsatz.