Illegale Müllentsorgung an der Mosel - Hohe Strafen für Umweltsünder

Extra: PARAGRAF 326 "UNERLAUBTER UMGANG MIT ABFÄLLEN"

Nach dem Fund von illegalem Bauschutt an der L 193 in der vergangenen Woche sucht die Polizei nach wie vor nach den Verursachern. Wie die Polizei-Inspektion Traben-Trarbach mitteilt, handle es sich um eine Menge in der Größe einer vollen Anhängerladung, die zwischen Enkirch und Raversbeuren abgeladen wurde. Derzeit werde geklärt, auf wessen Grund der Schutt liegt. Vermutlich sind es die Überreste eines alten Schuppens, denn neben Steinen und Mörtel fanden die Beamten auch Holzreste, Dachschindeln und Reste von Neonröhren.Solche Müllablagerungen würden immer wieder festgestellt, so die Polizei. Auch Fernseher, Kühlschränke oder Mikrowellen würden immer wieder gefunden. Die Fundorte sind meistens am Straßenrand oder auf abgelegenen Parkplätzen. Grundsätzlich muss der Inhaber des Grundstücks für die Entsorgung aufkommen, sofern der Verursacher nicht gefunden wird. Wenn es sich um öffentliches Gelände handelt, was ja meistens am Straßenrand der Fall ist, zahlt also die Allgemeinheit.Wie Uwe Konz vom Polizeipräsidium Trier erläutert, muss der Verursacher je nach Qualität des Mülls mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Bei Bauschutt sind das bis zu mehreren Tausend Euro, sollte der Müll mit Umweltgiften kontaminiert sein, droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. "Da sind wir dann im Bereich des Strafgesetzbuchs, das diese Delikte im Paragrafen 326 regelt," sagt Konz.Wer Abfälle, die Gifte oder Erreger von Krankheiten enthalten, die krebserregend, explosiv oder radioaktiv sind, außerhalb von dafür vorgesehenen Einrichtungen lagert kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden.