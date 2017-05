In den Nachtclub statt zur Bank

Ersetzt der Nachtclub zwischen Hunsrück und Mosel bald die Bank? Denn am Blockhaus gibt es jetzt einen zusätzlichen Geldautomaten, nachdem aus wirtschaftlichen Gründen regionale Banken im vergangenen halben Jahr unpopuläre Entscheidungen getroffen hatten. Die Sparkasse Mittelmosel hat 13 ihrer Standorte aufgegeben und dazu 15 Terminals abgebaut, an denen sich Einheimische und Touristen bislang per EC-Karte mit Bargeld versorgen konnten. Und auch die VR-Bank Hunsrück-Mosel hat zum 30. April drei ihrer Standorte mitsamt den Geldautomaten geschlossen (der TV berichtete).



Repräsentanten zahlreicher Orte haben den Rückgang der Infrastruktur beklagt und suchen nach Lösungen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld aufrecht zu erhalten. Die Gemeinde Mülheim befindet sich nach einem mehrwöchigen Testlauf vor der Metzgerei Sopp in Verhandlungen mit freien Anbietern, ob ein Geldautomat dauerhaft aufgestellt werden kann. Und auch in Lieser diskutiert die Gemeinde, ob sie einen Geldautomaten eines freien Anbieters aufstellen soll, um die Bevölkerung und die Gewerbebetriebe zu unterstützen.



Das Gewerbe hilft sich aber auch selbst. Wie jetzt in Longkamp: Vor dem Nightclub Blockhaus an der Kreuzung B269/L158, der sogenannten Kaffeestraße, weisen neuerdings Schilder darauf hin, dass sich in den Gasträumen ein Geldautomat befindet. Und auch auf ihrer Facebook-Seite werben die Inhaber des Unternehmens mit ihrer neuen Dienstleistung: „Liebe Gäste, aufgrund der Schließung einiger Geschäftsstellen der Sparkasse haben wir uns dazu entschieden, einen Geldautomaten in unserem Haus für Sie aufzustellen. Diesen können Sie ab sofort nutzen. Der Geldautomat steht ebenfalls für Nicht-Gäste zur Verfügung.“



Zum Text ist ein Foto des Geldautomaten veröffentlicht. Ein roter Vorhang schützt offensichtlich vor neugierigen Blicken beim Geldabheben. Aus dem Club selbst will sich gegenüber dem TV niemand zum neuen Angebot äußern. Der Chef, den man dazu befragen könne, sei erst in drei Wochen wieder da, heißt es. Unklar ist, wer den Geldautomaten betreibt.



Der Longkamper Ortsbürgermeister Franz-Josef Klingels hat erst auf TV-Anfrage von dem zweiten Geldautomaten – außer dem der Volksbank Hunsrück-Nahe – in seiner Gemeinde erfahren. „Eine gute Idee und Werbung fürs Geschäft. Die wollen damit Leute anlocken“, sagt er. Doch dass viele Leute aus den umliegenden Ortschaften dort ihr Geld aus dem Automaten ziehen, glaubt er nicht.



Das nahegelegene Gonzerath ist von den Rückzügen der Banken gleich zweimal betroffen: Zum einen hat die VR-Bank Hunsrück-Mosel in dem Morbacher Ortsteil ihre Filiale geschlossen, dazu hat die Sparkasse Mittelmosel ihren Geldautomaten abgebaut. Doch bietet das neue Angebot im Blockhaus für die Gonzerather keinen Ausgleich, glaubt Ortsvorsteher Dietmar Thömmes. „Wir nehmen das zur Kenntnis, es ist aber kein Ersatz“, sagt er.