Keine B-53-Sperrungen am langen Wochenende

Hotels, Pensionen, Winzer, Lokale, Wein- und Biergärten dürfen sich auf gute Umsätze freuen. Das gilt auch für die Betriebe in Ürzig. Am Wochenanfang waren die Ürziger aber erst einmal geschockt. Wegen des Baus des Hochmoselübergangs wurde die B 53 gesperrt. "Das ist erforderlich, um Entwässerungsleitungen von einem Pfeiler der Hochmoselbrücke unter der Straße hindurchzuführen", heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier. Bis dahin wurde der Verkehr im Baustellenbereich per Ampel geregelt.Besorgte Ürziger meldeten sich beim TV. Ihre Befürchtung: Der Ort wird vom Verkehr abgeschnitten. Vom Zeltinger Kreisel ist nur die Zufahrt bis zum Kloster Machern erlaubt. Das ist dort gut sichtbar ausgeschildert. Das Problem zeigt sich an der Lösnicher Brücke. Wer aus Kinheim in Richtung Ürzig fährt, wird dort mit einem hinter der Abfahrt postierten Umleitungs- und Durchfahrtsverbotsschild auf die Brücke geschickt. Das kleine Zusatzschild "Anlieger bis Ürzig frei" dürften viele Autofahrer übersehen.Der LBM hat reagiert - auch weil Ortsbürgermeister Arno Simon intervenierte. Das Zusatzschild werde vergrößert, verspricht der stellvertretende Leiter, Hans-Michael Bartnick. Unter der Brücke werde mit Hochdruck gearbeitet, damit die bis Pfingsten geplante Sperrung früher aufgehoben werden könne. Am Mittwoch kam dann noch eine gute Nachricht. Am Himmelfahrtstag wird die Sperrung gegen 10 Uhr aufgehoben. Ab Montag, 8 Uhr, müsse sie aber wieder erfolgen.