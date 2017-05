Künstler lässt 150 Meter hohen Brückenpfeiler des Hochmoselübergangs farbig leuchten

„Es ist der Hammer“, sagte der 53-Jährige bei seiner Installation nahe Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) am späten Abend. Mit dem „höchsten Lichtkunstwerk an einem Stück“ wolle er einen weiteren Weltrekord aufstellen.„Das sieht schon toll aus“, sagte der Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, Gregor Eibes (CDU). „Ein absolut tolles und einmaliges Ereignis“. Er sei der Ansicht, dass die Lichtkunst an der Hochmoselbrücke „ein touristisches Event auch für die Folgejahre sein könnte“. Nicht als Dauerinstallation, aber immer mal wieder als Höhepunkt bei besonderen Veranstaltungen in der Region, sagte er.Mit dem Projekt an der Hochmoselbrücke bedankte sich Schabbach für den Kulturpreis 2016 des Kreises, der ihm am Abend verliehen wurde. Die Hochmoselbrücke, seit 2011 im Bau, soll Ende 2018 fertig werden.Der gebürtige Düsseldorfer hatte 2015 nach eigenen Angaben zwei Einträge in Guinness-Buch der Rekorde geschafft: Mit seinem „Lichtdorf“ im Wohnort Morbach-Hundheim, in dem er mehr als 100 Gebäude zum Leuchten brachte. Und in Bad Bertrich (Kreis Cochem-Zell) strahlte er Hausfassaden durchgängig über 1,5 Kilometer an.