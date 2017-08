Lastwagen auf L47 bei Wehlen umgekippt - 250.000 Euro Schaden - Strecke gesperrt

Wie die Polizei mitteilt, war der Lastwagen in Richtung Bernkastel-Kues unterwegs, um einen dort ansässigen Lebensmittelmarkt zu beliefern. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf der Umgehungsstraße in Höhe von Wehlen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben.



Der Fahrer habe versucht, durch starkes Gegenlenken das Gespann wieder auf die Straße zurückzufahren. Hierbei geriet der Lastzug ins Schleudern und kippte um. Zugmaschine sowie Anhänger kamen quer auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand, wodruch die Straße blockiert wurde.



Die gesamte Unfallstelle zieht sich laut Polizei über einige hundert Meter hin, die Straße wurde hierbei stark beschädigt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.



Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Zur Zeit läuft die Bergung des Lastwagens durch ein Bergungsunternehmen. Die Strecke ist bis voraussichtlich in den späten Vormittag voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.



Der entstandene Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.



Im Einsatz ist die Polizei Bernkastel-Kues, Straßenmeisterei Bernkastel und die Feuerwehr Bernkastel-Kues.