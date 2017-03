Logisbetrüger in Lösnich festgenommen

Nach Angaben der Polizei hatte zunächst ein Hotelier aus Neumagen-Dhron den Stein ins Rollen gebracht. Er hatte auf einer internen Plattform von Beherbungsbetrieben vermerkt, dass sich bei ihm ein Mann für drei Tage eingemietet hatte, dann aber die Übernachtungskosten schuldig geblieben und verschwunden war.



Das erregte die Aufmerksamkeit eines Hoteliers in Lösnich. Dort hatte sich der Betrüger ebenfalls ein Zimmer gemietet. Nach Alarmierung der Polizei nahmen die Beamten den 43-jährigen Verdächtigen gegen 18 Uhr in seinem Hotelzimmer fest. Die polizeiliche Überprüfung habe ergeben, dass der Festgenommene in der letzten Zeit bundesweit unterwegs war und auf seiner „Wanderschaft“ eine Vielzahl von Logisbetrügereien in Hotels und Pensionen begangen hatte.



Nun soll der wohnsitzlose Mann dem Richter vorgeführt werden. red