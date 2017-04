Lucki aus ZDF-Sendung "Bares für Rares" kommt als Händler zum Piesporter Antikmarkt

Seit vielen Jahren veranstaltet Antiquitätenhändler Roman Lücker aus Kinheim Antik-Flohmärkte in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mehrmals im Jahr ist er auch in der Moseltalhalle in Piesport zu Gast, wo er gemeinsam mit anderen Händlern Antiquitäten, Raritäten und andere Altertümchen anbietet.



Der nächste Antikmarkt in der Moseltalhalle findet am Samstag, 29., und Sonntag, 30. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Nicht zum ersten Mal ist ein besonderer Händler dabei: Ludwig Hofmaier, genannt Handstand-Lucki, der vielen aus der Fernsehsendung „Bares für Rares“ mit Horst Lichter bekannt ist, ist diesmal beim Antikmarkt von Roman Lücker als Händler in der Moseltalhalle dabei.



Hofmaier wurde 1941 in Saal an der Donau geboren und lebte anschließend in Regensburg beziehungsweise Offenburg. Seit über 50 Jahren ist er in Sammlerkreisen unterwegs. Einen Laden besitzt er laut Homepage der Sendung „Bares für Rares“ nicht, demnach ist seine Devise ankaufen und zügig verkaufen. Dies macht er auf Messen und Märkten, so auch am Wochenende beim Antikmarkt in Piesport.



Hofmaier brachte es bereits in frühen Jahren zu Bekanntheit als Schauspieler und Sportler sowie durch außergewöhnliche Aktionen. Er war Weltmeister im Handlaufen und es wird berichtet, dass er 1967 auf den Händen von Regensburg mehr als 1000 Kilometer nach Rom ging. Besondere Bekanntheit erlangte er jedoch seit 2013 durch seine Teilnahme als einer von mehreren Antiquitätenhändlern in „Bares für Rares“, wo der Bayer durch einen außergewöhnlichen Kleidungsstil, Späße und besonderen Charme zum Erfolg dieser Sendung beiträgt.