Mann würgt 73-jährige Ex-Freundin und traktiert sie mit Fleischklopfer

Bei einem heftigen Streit habe, wie die Polizei mitteilte, ein erheblich alkoholisierter Mann am Samstagabend seine 73-jährige Ex-Freundin erheblich verletzt. Zunächst habe er sie gewürgt, bis es ihr gelungen sei, ihn in den Finger zu beißen. Anschließend habe der mutmaßliche Täter sie mit einem Fleischklopfer mehrfach auf den Kopf geschlagen. Die Frau habe stark gebutet. Letztlich sei es ihr gelungen, aus dem Haus zu flüchten und Hilfe zu holen.



Sie habe wegen erheblicher, aber nicht lebensgefährlicher Kopfverletzungen ins Zeller Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Polizei habe den Mann in der Wohnung seiner Ex-Freundin festgenommen. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden. Am Sonntagmittag sei er einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Inzwischen befinde sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.