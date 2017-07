"Marleeene mit die langen Beene" - Kreative Namensvorschläge für die Hochmoselbrücke

Der Aufruf (TV vom 4. Juli) sich Gedanken über einen Namen für den Hochmoselübergang bei Zeltingen-Rachtig zu machen, stößt auf große Resonanz. Wie berichtet hat sich der Ortsgemeinderat Zeltingen-Rachtig für Himmelreich-Brücke Zeltingen-Rachtig entschieden.Ein Leser macht es ganz ausführlich. Wolfgang Welter aus Schweich: Hochmoselübergang sei irreführend, schreibt er. Es gebe zwar einen Hochrhein und auch eine Obermosel, aber keine Hochmosel. Und weiter: Bei einer Höhe von fast 160 Metern müsste das Bauwerk eigentlichheißen. "Doch das ist noch sperriger", sagt Welter.Gegenspreche: Es gebe laut Wikipedia in Deutschland alleine 17 Orte, die Himmelreich heißen. Hinzu kommen geografische Bezeichnungen gleichen Namens (für Berge und Flüsse). Ortsfremde könnten eine geografische Zuordnung nur schlecht vornehmen. Es könnte auch theologische Einwände geben: per Autobahn ins Himmelreich.Deshalb schlage er, auch wenn die Zeltinger das wohl nicht gutheißen, den Namenvor. Das ergebe sich aus dem gültigen Flurnamen. Die Brücke führe vom Rachtiger Wald beziehungsweise Rachtiger Berg auf der linken Moselseite zur "Rachter Höhe" auf der rechten Moselseite. Rachtiger Brücke sei unverbraucht, lasse keine Verwechslungen zu und habe ein Alleinstellungsmerkmal.Louis-Philipp Lang schlägt den Namenvor. Ein Gigant der deutschen Politik und bedeutendster Rheinland-Pfälzer des 20. Jahrhunderts. "Lasst uns bevor wir in Trier, Bernkastel, Wittlich oder Bitburg Straßen und Plätze umbenennen, dem Kanzler der Einheit dieses Bauwerk schenken. Der verstorbene Altkanzler kommt auch bei Paul Dülfer ins Spiel. Zu Ehren des Politikers sollte sieheißen. Auch der anonyme Mailer superkiss 74" ist für den Pfälzer. Da die Brücke etwas verbindet und auch sehr groß ist, sollte sie Helmut Kohl Brücke heißen mailt er. Auch Peter Kettern aus Tauperlitz (Oberfranken) will die Brücke nach Kohl benennen.Mechtilde Friedrich aus Wehlen sagt: Das Gelände liegt nun auf beiden Moselseiten auf ZeltingernRachtiger Gemarkung. Deshalb soll dem Vorschlag des Ortsgemeinderates entsprochen werden.Johannes Lange ist ebenfalls für. Der Name sei stimmig. Kajo Scheidweiler aus Plein hat die ganze Region im Blick:oder. "Weil es diese drei Regionen eindrucksvoll verbindet", mailt er.Die Brücke sollte einen Bezug zur Mosel haben undheißen, sagt Paul Adams aus Bernkastel-Kues.Braucht die Brücke überhaupt einen Namen, fragt Georg Bauer aus Traben-Trarbach. Nein, denn sie habe bereits einen. Hochmoselübergang sei bundesweit bekannt - positiv wie negativ. Der Name sei spektakulär und einzigartig. Er treffe die bauliche und geografische Situation auf den Punkt.Für Hochmoselübergang plädieren auch Rainer Reis (Kröv) und Hans Weirauch (Mülheim).Hans-Jürgen Belitz (Traben-Trarbach) schlägt den Namen Steuergrab vor. "Damit wäre das Projekt auch für nachfolgende Generationen, die letztlich die Zeche bezahlen müssen, nachhaltig beschrieben."Auch bei Facebook wird heftig diskutiert. Hier eine Auswahl der ungewöhnlichen und lustigen Vorschläge (in Klammern die Verfasser und wenn nötig eine Erklärung):(Oliver Ritzmann, weil sie "so da" steht):(Inge Schultz); Steuerverschwendbrücke (Oliver Schneider);(Andre Kroker);(Chic Ken);(Christoph Ecker);(Jürgen Karoli),(Michael Neukirch),(Benedikt Schuh).Heute, Donnerstag, beschäftigt sich der Ortsgemeinderat Ürzig mit dem Thema. Das Gremium tagt ab 19 Uhr in der neuen Kindertagesstätte.