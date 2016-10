Nach dem Abriss der ehemaligen Polizeiwache in Trarbach: Diskussion über Nutzung der Fläche läuft

Der Abriss der ehemaligen Polizeiwache in der Kirchgasse im Stadtteil Trarbach war vielen Bürgern ein Anliegen – nicht nur denen in der unmittelbaren Nachbarschaft. In diesem Bereich der Altstadt war es vorher besonders eng. Luft und Licht galten dort fast schon als Luxusgüter. Der Abriss im März dieses Jahres markierte so etwas wie einen Startschuss in hellere Zeiten.

Weitestgehend offen



Der sogenannte Blockbereich hinter dem Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde wird folgen (der TV berichtete). Und wenn es nach Stadtplaner Roland Kettering (Büro BBP, Kaiserslautern) geht, können noch weitere Gebäude in der „zweiten Reihe“ folgen.



Doch alles zu seiner Zeit. Aktuell wird jetzt einmal darüber diskutiert, wie der frei gewordene Platz in der Kirchgasse genutzt wird. So viel steht fest: Er soll weitgehend offen bleiben. Gedacht ist an einen Platz, an dem sich die Menschen, Bürger und Gäste der Stadt wohlfühlen, gerne aufhalten. Mit Bepflanzung, eventuell einem kleinen Weinberg, Bänken und einem Pavillon.



Die zentrale Frage dabei: Soll der unterhalb des Platzes fließende Schottbach freigelegt und damit sichtbarer Teil des Geländes werden? Die Mehrheit des Sanierungs-, Bau- und Stadtentwicklungsausschusses befürwortet diese Variante. Sie könnte verwirklicht werden, wenn ein positives hydraulisches Gutachten vorliegt. Ein solches ist notwendig, um zu wissen, wie sich der freigelegte Schottbach bei Unwettern gebärdet. Er würde zwar in einem Bett fließen, das von einer Mauer umgeben wäre – aber man weiß ja nie. Die nach jetzigem Stand wahrscheinlichste Alternative wäre eine Platzgestaltung ohne Wasserlauf. Zu den Kosten: Für die favorisierte Lösung veranschlagt Stadtplaner Kettering 660000 Euro. „Allein die Öffnung des Baches würde 250000 Euro kosten“, erläutert er. Bei dem Teilbetrag besteht die Aussicht auf eine hohe Förderung, denn grundsätzlich werde ein solches Renaturierungsprojekt von Land und Bund begrüßt. Für die Alternative ohne Bach rechnet der Experte mit 500000 Euro. Wegen der zu erwartenden Förderung könnte die andere Variante die Stadt aber billiger kommen. Bei ihr wären allerdings die Folgekosten am höchsten.

„Der Bach war über Jahrhunderte offen. Erst als es eine Rattenplage gab, wurde er geschlossen. Würden wir heute darüber reden ihn zu schließen, wenn er noch offen wäre“, fragt Ausschuss- und Stadtratsmitglied Jürgen Kullmann eher rhetorisch.



„Wir müssen aber die Kosten im Blick haben“, sagt Stadtbeigeordnete Renate Braband. Im Gespräch mit dem TV hinterfragt auch Stadtbürgermeister Patrice Langer die hohen Belastungen, die durch verschiedene Projekte auf die Stadt zukommen.



Er verweist auf die dringend notwendige Sanierung der Grevenburg (der TV berichtete). Man müsse die dazu nötigen 500?000 Euro mit der Investition in der Kirchgasse vergleichen. Ob Zweitere allen Bürgern der Stadt zu vermitteln sei, bezweifle er. Der Platz müsse aufgewertet werden. Es müsse aber doch eine preiswertere Alternative geben, sagt das Stadtoberhaupt. Überall mit eingerechnet ist der Erhalt der zur evangelischen Kirche führenden Treppe. In diesem Bereich sei einiges zu sanieren, sagt Stadtplaner Kettering. Mit zu berücksichtigen sei auch, dass das freie Gelände einen Höhenunterschied von etwa fünf Metern aufweise.