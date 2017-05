Neue Attraktion für Autofans: Zylinderhaus öffnet im August

Ursprünglich war die Eröffnung schon für Ostern dieses Jahres geplant: Doch dieser Termin war trotz aller Bemühungen seitens der Verantwortlichen sowie des Besitzers und Betreibers Bernd Benninghoven und seines Unternehmens BIVM GmbH & Co. KG nicht mehr einzuhalten. Inzwischen steht fest: Das Automobil-Museum in Bernkastel-Kues, das eigentlich viel mehr als nur ein Museum sein wird, soll nun endgültig im August dieses Jahres eröffnet werden.



Als sich am ersten Mai-Wochenende die Mitglieder des Mercedes-Benz-S-Klasse Clubs in Benninghovens Oldtimer-Garage in Wittlich-Wengerohr zum Staunen und Genießen einfanden, ließ Bernd Benninghoven seinen Gästen gegenüber die Katze aus dem Sack: „Im August wird das Museum in Bernkastel-Kues eröffnet werden. Dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns dort noch einmal besuchen würden.“



Einen genauen Termin nannte der Hausherr noch nicht. Immerhin: Auf den Monat legte er sich bereits fest. Ursprünglich hatten sich die S-Klasse-Freunde zu ihren jährlichen „Sterntagen“ schon in Benninghovens neuem automobilem Museum in Bernkastel-Kues treffen wollen.



Der Begriff Museum, so dessen Direktor Martin van Stek, treffe allerdings den Kern der Sache nicht. „Wir stellen nicht nur historische Autos aus, wir bieten den Gästen einen Blick in die Zeit, in der diese Fahrzeuge geschaffen wurden“, erläuterte er.



Das, so van Stek, werde schon optisch durch die entsprechende historische Fassade signalisiert und setze sich im Inneren des 5000 Quadratmeter großen Gebäudes fort: „Wir bieten eine Einkaufsgalerie mit Cafés, einer Apotheke und einem richtigen alten Tante-Emma-Laden. Alles im Stil der Gründerzeit des Automobils gehalten.“

Hinzu kommen zwei Konferenzräume für Tagungen und Seminare. Insgesamt stehen, so van Stek, 800 Quadratmeter für die Gastronomie zur Verfügung. Offen sein für Events aller Art, für Firmen und Privatpersonen wolle das neue Haus in Bernkastel-Kues. „Egal, ob dort ein Unternehmen eine Konferenz abhalten möchte oder eine Hochzeitsgesellschaft einen außergewöhnlichen Rahmen sucht. Wir sind auf alles eingerichtet.“



Etwa 100 Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen des Automobilbaus seien ab August ständig zu sehen. „Dabei“, so der der Museumsdirektor, „legen wir Wert darauf, dass das Haus lebt und nicht immer die gleichen Exponate zu sehen sind.“

So sei auch an Themenausstellungen gedacht: „Wir werden wechselnde Fahrzeuge zeigen, damit die Gäste immer wieder Gründe haben, zu uns zu kommen.“



Was dort alles zu finden sein wird, davon konnten sich die Besucher am ersten Mai-Wochenende in der „Oldtimer-Garage“ schon einmal eine ungefähre Vorstellung machen. „Wir werden uns ausschließlich auf Fahrzeuge deutscher Firmen, auch solcher, die es mittlerweile nicht mehr gibt, konzentrieren“, erläuterte Benninghoven das Konzept des Hauses. Und so wird der Freund seltener Fahrzeuge dort auch Modelle von Glas, Lloyd, Hansa und Goliath bewundern können – neben den Branchenführern wie Audi, Auto-Union, Mercedes-Benz, BMW oder Porsche.



Das Wichtigste, nämlich das, was das Haus nach außen hin dokumentiert, behielt sich der Museumsdirektor im Gespräch mit dem TV dann für den Schluss auf: den Namen. Und der passt zu einer „Wallfahrtsstätte“ für ein Automobil wie die berühmte „Hochzeit“, wenn Fahrwerk und Karosserie eines Autos miteinander verbunden werden. Van Stek: „Unser Museum wird Zylinderhaus heißen.“