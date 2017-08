Neue Gebäude in Traben-Trarbach: Schicke Wohnungen für Reiche und Senioren

Im Stadtteil Traben fallen derzeit zwei Großbaustellen ins Auge: Auf dem Gelände der ehemaligen Weinkellerei Richard Langguth entsteht eine Wohnanlage mit 19 Einheiten, und neben dem evangelischen Altenzentrum Ida-Becker-Haus am Moselufer baut ein anderer Investor ein Gebäude mit 50 Wohnungen. Beide Projekte sollen Ende kommenden Jahres fertig sein.Bauherr des Wohnkomplexes auf dem Grundstück der ehemaligen Weinkellerei Richard Langguth ist die Firma Great Invest I GmbH, Leiningen. Nach Angaben von Geschäftsführer Hans-Günter Loch entsteht dort für rund sieben Millionen Euro eine Luxuswohnanlage. Die gesamte Wohnfläche beträgt rund 2400 Quadratmeter, die in 19 Einheiten unterteilt ist. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 80 Quadratmeter für die kleinste Wohnung und 150 Quadratmeter für eine Penthousewohnung. Loch: "In der jetzigen Bauphase sind aber noch alle Möglichkeiten offen. Wenn der Rohbau steht, können sich Interessenten ihre Wohnungsgrößen und Zuschnitte wählen. Mit der Vermarktung der Wohnungen will Loch erst im Spätherbst diesen Jahres beginnen. Loch: "Unsere Zielgruppe sind Menschen, die komfortabel residieren wollen." Die Ausstattung werde sich auf "allerhöchstem Niveau" bewegen.Es gebe bereits Anfragen, unter anderem von einem pensionierten Lehrer-Ehepaar und einem Banker aus Frankfurt.Vorgesehen sei ferner ein Concièrge-Service (Hausmeister-Dienst), der sich um Serviceleistungen kümmere. Denkbar sei auch ein Catering-Angebot, geliefert vom benachbarten Restaurant des Vier-Sterne-Superior-Hotels Bellevue.Genauere Angaben über die Wohnungspreise will Loch nicht machen. Sie seien aber teurer als in der Größe vergleichbare Immobilien in der Region.Die ehemalige Kellerei Richard Langguth war bis zu ihrem Abriss vor einem Jahr ein Schandfleck im Stadtbild. Die Stadt hatte die Bauruine 2006 für 14 683 Euro ersteigert und ab 2009 im Internet zum Kauf angeboten. Hans-Günter Loch hatte im Jahr 2011 erste Pläne für sein Projekt vorgelegt und wollte noch im gleichen Jahr mit dem Bau beginnen (der TV berichtete). Die Realisierung habe sich aber unter anderem wegen Fragen des Denkmalschutzes und wegen sanierungsrechtlicher Bestimmungen immer wieder verzögert, so Loch.Ebenfalls in Traben, unmittelbar neben dem evangelischen Altenzentrum Ida-Becker-Haus am Moselufer, baut die Firma Zenz Massivhaus eine sechsgeschossige Terrassenwohnanlage mit 50 Einheiten. Rund elf Millionen Euro investiert das Cochemer Bauunternehmen in den "Moselpark Traben-Trarbach".Die Wohnungen haben eine Größe von 39 bis 150 Quadratmetern und sind nach Süden zur Mosel ausgerichtet. Eine große Penthousewohnung kostet rund 500 000 Euro, eine 57-Quadratmeter-Wohnung steht mit 142 000 Euro in der Preisliste.Nach Auskunft von Filip Zalewski, Vertriebsleiter bei der Firma Zenz, sind 40 Wohnungen bereits verkauft, davon zehn an das Ida-Becker-Haus. Zalewski: "Unsere Zielgruppe sind ältere Menschen, die komfortable und luxuriöse Wohnungen wollen und die im Alter so lange wie möglich selbstbestimmt leben wollen."Das Besondere: Über das benachbarte Ida-Becker-Haus können zusätzliche Leistungen eingekauft werden - von einfachen Diensten wie Essenslieferung bis zu umfassenden Leistungen wie einer individuellen Pflege und Betreuung durch qualifizierte Fachkräfte. Als Besonderheit nennt Zalewski einen großen Gemeinschaftsraum als Begegnungsstätte für alle Bewohner im Haupttrakt. Zu der Wohnanlage gehören 27 Außenstellplätze und 30 Tiefgaragenstellplätze.