Polizei: Mann spricht Kind in Maring-Noviand an – Zeugen gesucht

(Maring-Noviand) Ein sechsjähriges Mädchen soll am Freitag um die Mittagszeit in Maring-Noviand von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Er soll angeboten haben, das Kind in seinem Auto mitzunehmen. Das berichtete die Polizei Bernkastel-Kues am Freitagabend.