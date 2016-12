Proben in der Kirche - Vorbereitungen für Passionsspiele Wintrich laufen

Extra

Wintrich. In den vergangenen Monaten bekam die Pfarrkirche regelmäßig Besuch der Passionsspieler, die alle Szenen der Wintricher Passion dort intensiv einstudieren. So wurden auch komplette Wochenenden genutzt, um unter der Leitung von Dirk Kessler zu proben.Da alle Rollen weitestgehend doppelt besetzt sind, ist ein sehr hoher Aufwand notwendig um für eine Inszenierung ab März 2017 zu sorgen.Anfang Januar beginnen die Umbauarbeiten in der Kirche um die Bühnenkonstruktion einzubringen. Erst dann kann auf den realistischen Dimensionen weiter geprobt werden und die Arbeit von Chor unter der Leitung von Lothar Scheid und Darsteller zu einem Gesamtwerk zusammengefügt werden.edKarten gibt es unter Telefon 06534/8315 oder per E-Mail an info@passionsspiele-wintrich.de sowie im Internet unter www.passionsspiele-wintrich.de Die erstenfanden mit einfachen Bildern im Jahr 1902 statt. Der Grund: Mit den Einnahmen sollte die Restaurierung der Pfarrkirche St. Stephanus finanziert werden. Von 1927 bis 1952 wurde die Passion, nur unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg, alle fünf Jahre inszeniert. Nach langer Pause gründete sich 1995 die Passionsvereinigung Wintrich mit dem Ziel, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Mit Erfolg: Seit 1997 wird im fünfjährigen Turnus die Passion wieder gespielt und gesungen. mbl