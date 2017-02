Rasante Verfolgungsjagd durch Bernkastel-Kues - Auto zerstört bei Unfall Bushäuschen und Straßenlaterne - Fahrer schwer verletzt

Foto: Polizei

(Bernkastel-Kues) Dass der 26-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde und keinen Führerschein besaß, hat sich erst nach der Verfolgungsjagd herausgestellt, die sich Polizei und ein Autofahrer am Freitagmorgen in Bernkastel-Kues lieferten. Gefährlich wurde es, als der Mann die Kontrolle über sein viel zu schnelles Auto verlor.