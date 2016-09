Scheunenbrand: Großeinsatz der Wehren in Lötzbeuren

Symbolbild Foto: Frank Goebel

(Lötzbeuren) Eine Scheune ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lötzbeuren (Kreis Bernkastel-Wittlich) in Brand geraten, im Innern des Gebäudes lagerten 100 Altreifen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 30.000 bis 50.000 Euro.