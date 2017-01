Schüsse auf ein Auto an der Mosel - Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr, nach Angaben der Polizei gab es auch am 28. Dezember 2016 eine Schussabgabe auf ein fahrendes Fahrzeug.



Im aktuellen Fall habe der Fahrer nach einem Schlag an seinem Fahrzeug entdeckt, dass die linke hintere Seitenscheibe zersplittert war. Die Spurensicherung durch die Polizei habe ans Licht gebracht, dass die Scheibe (wie in den Fällen Ende des Jahres 2016) von einem Geschoss getroffen worden sei. Allerdings gehe man davon aus, dass keine echte Munition im Spiel sei, sondern vom Unbekannten eher Steine oder Metallteile verschossen worden seien, so die Polizei.



Gesichert scheint auch, dass sich der Schütze bei seinen Attacken auf der Seite der Wohnbebauung befand. Die Polizei bittet Zeugen, die sich an verdächtige Feststellungen erinnern können, sich mit der Polizei in Bernkastel-Kues (06531/9527-0) in Verbindung zu setzen. Auch sind Verkehrsteilnehmer aufgerufen, ähnliche Vorkommnisse/Schäden zu melden, die ihnen beim Befahren der Strecke zwischen Bernkastel-Kues und Andel auffällig waren.