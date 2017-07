Laut Polizei war die Frau auf der B 53 in Richtung Bernkastel-Kues unterwegs, als ihr Auto auf Höhe des Industriegebiets Mülheim von der Straße abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und krachte gegen eine Mauer. Die schwerverletzte Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Am Auto entstand Totalschaden.



Unfallursache war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit.