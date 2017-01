Sparkassenschließungen: Schlappe für SPD

Die SPD-Fraktion lehnt die Schließung von mehreren Filialen ab und will das Thema mit dem Sparkassenvorstand erneut diskutieren. In der Sitzung brachten alle Fraktionen ihre Einschätzung des Themas vor. Diese Einschätzungen waren zwar kritisch, aber auf eine Befürwortung des SPD-Antrags konnte sich das Gremium nicht einigen. VG-Bürgermeister Ulf Hangert kündigte an, nochmals mit dem Sparkassenvorstand ins Gespräch zu kommen und die einzelnen Standpunkte der Fraktionen vorzutragen. Zu einem verbalen Schlagabtausch kam es, als der Ortsbürgermeister von Mülheim, Friedhelm Leimbrock, VG-Bürgermeister Ulf Hangert vorwarf, mit dem Hinnehmen der Schließungen den kleinen Ortsgemeinden "in den Rücken zu fallen". Besonders Mülheim ist stark betroffen, da dort keine andere Bank mehr vorhanden ist und die Bürger nun nach Bernkastel-Kues müssen. Ulf Hangert verwahrte sich dagegen und bemerkte, dass der strukturelle Wandel nicht aufzuhalten sei und man sich dem stellen müsse. Auch Reinhard Grasnick, Bürgermeister von Burgen, kritisierte das Vorgehen der politischen Gremien scharf. Er wünschte sich mehr Druck seitens der Politik, um die Sparkasse umzustimmen.