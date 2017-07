Spendenaktion bringt 10.000 Euro für Traben-Trarbacher Skater

Da kommt schnell Langeweile auf. Die ist bald beendet. Nach Auskunft von Johannes Treitz, Schulsozialarbeiter an der Realschule plus/Fachoberschule, sind 10.000 Euro auf dem Konto, das im Vorjahr eingerichtet wurde. Damit können, so Treitz, mehrere Elemente für die Anlage angeschafft werden - unter anderem Anfahrtsrampen.Die Vorgeschichte: Als der Stadtrat Geld in die Bahn stecken wollte, wurde ihm das von der Kommunalaufsicht untersagt. Die Stadt beteiligt sich am Entschuldungsfonds des Landes. Er sieht solche freiwilligen Ausgaben nicht vor.Und so entstand die Idee in Eigeninitiative tätig zu werden. Unter Anleitung einiger Erwachsener wie Johannes Treitz, Realschulrektor Carsten Augustin und Jannek Eiden gingen die jungen Leute in die Offensive und brachten ihr Anliegen an vielen Stellen an (der TV berichtete).Die größte Aktion war das so genannte Crowdfunding. Die VVR-Bank Wittlich legte auf jede Spende ab fünf Euro noch einmal fünf Euro drauf. Allein dadurch kamen, so Treitz, etwa 6300 Euro zusammen.Einige größere Spenden ließen das Konto auf 9000 Euro steigen. Vor wenigen Tagen kam dann die Zusage des Kreises aus dem Sportförderprogramm 1000 Euro dazuzugeben. Vorausgegangen waren Gespräche mit Günter Wagner, dem Vorsitzenden des Sportkreises Bernkastel-Wittlich. Er hatte Wege zu Fördertöpfen aufgezeigt und sich auch für das Anliegen stark gemacht."Damit haben wir die 10 000 Euro zusammen, die wir brauchen, um etwas Vernünftiges zu machen", sagt Treitz. Mittlerweile hat er auch schon fünf neue Elemente bestellt. Eingebaut werden sie voraussichtlich im August.Die jungen Leute hätten sich vorbildlich engagiert. "Wie das jetzt funktioniert ist toll", sagt Treitz. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr Unterstützung gibt. Dazu kann er aber noch nicht mehr sagen.