Teilstück des Moselweinbahn-Wanderweges wird am Sonntag eröffnet

Die Abendsonne taucht das Moseltal in ein goldenes Licht. Der Wanderer blickt auf Schieferfelsen, grüne Reben, die Mosel und den Schienenstrang, der sich den Hang entlang schlängelt. Aus der schwarzen Tunnelöffnung rauscht ein Zug und übertönt das Klicken der Fotoapparate.



Ein neuer Themenwanderweg bringt zwischen Traben-Trarbach und Bullay Wander- und Eisenbahnfreunde zusammen. An neun speziellen Fotopunkten können Bilder von Landschaft und Technik besonders gut aufgenommen werden. Die Durchfahrtszeiten der Triebwagen der Rhenus Veniro-Gruppe, die seit Dezember 2014 die Strecke betreibt, sind angegeben. Vorbild ist der Hunsrückbahnwanderweg, der seit 2012 entlang der steilsten permanent betriebenen Eisenbahnlinie Deutschlands von Boppard nach Emmelshausen führt. "Die Attraktivität der Strecken wollen wir auch touristisch nutzen", sagt Karsten Krämer von Rhenus Veniro. Man fühle sich der Region verbunden, so der zuständige Standortleiter. Die Investition ist überschaubar.



Sie liegt nach Auskunft von Karsten Krämer bei etwa 5000 Euro. Sie könnte aber durch ein Plus an Fahrgästen refinanziert werden. Denn die Rückfahrt ist bei einer Streckenwanderung entlang der Eisenbahntrasse von jedem der vier Haltepunkte in Traben-Trarbach, Kövenig, Reil und Bullay im Stundentakt gewährleistet. "Das ist für die, ich nenne sie mal Freizeitwanderer, ein tolles Produkt. Man kann immer schnell in den Zug steigen, wenn die Kondition für den Tag zu Ende ist", sagt Wiebke Pfitzmann, Leiterin der Touristinformation Traben-Trarbach.



Gäste, die beispielsweise einen ausgedehnten Spaziergang machen wollen, dürften sich von dem Angebot angesprochen fühlen, glaubt sie. Der neue Wanderweg führt nur einmal - am Prinzenkopf zwischen Reil und Bullay - richtig die steilen Moselberge hinauf. Zwischen Bullay und Reil läuft er über die Trasse des im Jahr 2005 eröffneten Kanonenbahn-Wanderwegs. Fertig gestellt sind bisher zwölf Kilometer zwischen Bullay und Reil sowie Kövenig und Traben-Trarbach. Zwischen Reil und Kövenig klafft noch eine fünf Kilometer lange Lücke. Dort gebe es momentan noch keinen begehbaren Weg, erklärt Krämer.



"Wir wollen den Wanderweg unterhalb der Mullay-Felsen führen", sagt Reils Ortsbürgermeister Artus Greis. Er glaubt: "Wenn das fertig ist, wird das ein ganz toller Weg. "



Die Eröffnung des ersten Teilstücks ist an diesem Sonntag, 10.30 Uhr, in Reil am Bahnhof.