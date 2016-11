Die erste Große Jugendkammer in Trier unter Vorsitz von Richter Günther Köhler sah es als erwiesen an, dass der Mann seine älteste Tochter 285 mal missbraucht hat. Zudem soll er versucht haben, auch seine jüngere Tochter zu missbrauchen, was diese jedoch verhindern konnte.



Der 42-Jährige war zudem wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften angeklagt, die Anklage wurde jedoch fallen gelassen.



Das Urteil ist rechtskräftig.