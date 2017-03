Tödlicher Unfall auf der B 53 bei Bernkastel-Kues - Strecke voll gesperrt

Wie die Polizei mitteilt, waren ersten Ermittlungen zufolge zwei Motorradfahrer auf der B 53 in Richtung Andel unterwegs, als diese ein sich von hinten näherndes Fahrzeug zum Vorbeifahren durchwinkten. Das Auto geriet aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern, fuhr gegen die Mauer und wurde durch den Aufprall zurück geschleudert. Hierbei stieß der Wagen mit einem zweiten Fahrzeug zusammen, welches widerum mit beiden Motorrädern kollidierte.



Für einen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Fahrer sowie Beifahrerin des zweiten Motorrades erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Weitere Informationen liegen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Ein Gutachter ist vor Ort, um weitere Ermittlungen durchzuführen. Die Unfallstrecke ist zur Zeit voll gesperrt.