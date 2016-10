Tödlicher Unfall bei Motorboot-Rennen in Traben-Trarbach - Veranstaltung abgebrochen

Das 35. Internationale Motorboot-Rennen in Traben-Trarbach ist nach einem tragischen Unfall am Sonntag abgebrochen worden. Alle weiteren Rennen für dieses Wochenende wurden abgesagt. Wie die Wasserschutzpolizei in Bernkastel-Kues auf volksfreund.de-Anfrage bestätigte, ist ein italienischer Rennboot-Pilot bei dem Unfall gestorben.



Gegen 11.25 Uhr hatte der Fahrer beim Rennen in der Rennklasse O350 die Kontrolle über sein Rennboot verloren, war von der Strecke abgekommen und mit den Steinen am rechten Moselufer zusammengeprallt. Bei dem Unfall, der sich in der Kurve am Trabener Sportplatz zugetragen haben soll, wurde der Pilot laut Polizei aus dem Boot heraus an einen Baum geschleudert. Für den Rennfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren verletzungen.



Die Veranstalter brachen das Rennen und alle geplanten Veranstaltungen an diesem Wochenende ab.



Beamte der Wasserschutzpolizeistation Bernkastel-Kues und der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.