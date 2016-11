Topergebnisse für Moselwinzer beim Steillagenwettbewerb Cervim - Großes Gold nach Traben-Trarbach

Bernkastel-Kues. Forschungszentrum zum Schutz und Aufwertung des Bergweinbaus oder so ähnlich lautet die Übersetzung des Begriffes Cervim. Es hört sich eher trocken und unspektakulär an. Doch dahinter stecken Leute, die zumindest zum Teil in steilsten Hängen ihren Wein ernten und ihr Brot verdienen. Und das sind im Weinanbaugebiet Mosel nicht wenige.Cervim ist auch der Name eines Wettbewerbs für Weine aus solchen Lagen. Probiert werden diese Weine seit vielen Jahren im italienischen Aostatal. Die Preisträger aus der hiesigen Region wurden im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Bernkastel-Kues geehrt. Für dessen Leiter, Hubert Friedrich, geht es darum, nicht nur den Weinberg sondern den gesamten Berg in Wert zu setzen. "Da ist noch Luft nach oben", sagte er bei der Preisverleihung. "Dafür ist auch eine gute Kommunikation notwendig." Weinbaupräsident Rolf Haxel forderte in diesem Zusammenhang eine besondere Förderung auf europäischer Ebene. Stephan Reuter, Leiter des Weinbauamtes in Wittlich, sitzt in der Jury. Er sprach von einer internationalen Bühne. "Und auf der genießt die Mosel einen guten Ruf", berichtete er.Bei der diesjährigen Verkostung wurden insgesamt 244 Prämierungen vergeben. Acht Weine erhielten Großes Gold, 96 Weine Gold und 140 Weine Silber. Auf www.cervim.org ist die komplette Ergebnisliste einzusehen.Unter den deutschen Weinen erhielt das Weingut Trossen aus Traben-Trarbach für seine 2015er Riesling Auslese aus dem Trabener Würzgarten die Auszeichnung Großes Gold. Daneben erhielt der Betrieb für diesen Wein den Exzellenzpreis als bester deutscher Wein. Weiterhin wurden neun Rebensäfte mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Mit zwölf Weinen, die eine Silbermedaille erhielten, wurde das gute Abschneiden der deutschen Erzeugnisse abgerundet. cb