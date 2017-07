Traktorgespann stürzt an Mosel-Weinberg hinab, Fahrer unverletzt

Foto: Florian Blaes

(Minheim) In einer Steillage in den Weinbergen „Unterm Wingert“ in Minheim (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist am Freitagvormittag ein Traktor umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt.