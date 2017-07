Der ältere Mann war nach Angaben der Polizei am Samstag, 24. Juni, zwischen 16 und 17 Uhr mit seinem Blindenhund auf dem Gehweg in der Moselstraße unterwegs.



Als er die Einmündung zur Brunnenstraße überqueren wollte, wurde er von einem Wagen angefahren, der aus der Brunnenstraße kam. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich dabei leicht.



Der Fahrer des Wagens hielt offenbar noch kurz an und sprach mit dem Verletzten. Dann fuhr er weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auch der Fahrzeugtyp ist unbekannt.



Die Polizei in Traben-Trarbach bittet um Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrer unter der Telefonnummer 06541/6270