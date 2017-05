Unser Dorf hat Zukunft: Wolf siegt im Kreis

Erst gestern hatte eine fünfköpfige Jury Wolf und seinen Konkurrenten, Rapperath in der Einheitsgemeinde Morbach, besucht (der TV berichtete).



Wolf hat sich damit zur Teilnahme am weiterführenden Gebietsentscheid qualifiziert, der am Montag, dem 29. Mai beginnt.



Die Gemeinde überzeugte die Kreiskommission nach Angaben der Kreisverwaltung durch "ein stimmiges Konzept zum Erhalt alter ortsbildprägender, größtenteils denkmalgeschützter Bausubstanz in Verbindung mit Wohnen, Leben und Arbeiten im Dorf sowie der Förderung des Tourismus."



Hierzu trügen auch die unmittelbare Lage am Moselsteig und am Moselhöhenweg sowie am Moselradweg und die seit 2003 bestehende Anlegestelle der Moselpersonenschifffahrt bei.



Wolf ist seit diesem Jahr außerdem für acht Jahre anerkannte Schwerpunktgemeinde, verbunden mit einer bevorzugten Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz zum Abbau bestehender Defizite. So ist in einem nächsten Schritt der Dorfentwicklung die Durchführung einer breiten Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit im Rahmen der Dorfmoderation vorgesehen. Eines der ersten Projekte ist die Sanierung und Erweiterung des mitten im Ort gelegenen Gemeindehauses.