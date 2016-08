Verbrannter Autofahrer in Wintrich: Geschlecht nach Obduktion geklärt

Die Identität des Mannes sei aber auch nach der Obduktion noch unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dafür müsse noch ein DNA-Abgleich gemacht werden, der einige Tage in Anspruch nehme. Ein erstes Ergebnis könne es im Laufe der Woche geben.Der Mann war am Samstag bei Wintrich (Kreis Bernkastel-Wittlich) bei hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei fing der Wagen Feuer und brannte komplett aus. Weil die Straße wenig befahren wird, bemerkte zunächst niemand den Unfall. Eine Frau fand später in dem ausgebrannten Wrack die völlig verkohlte Leiche. Die Polizei vermutete am Sonntag, dass es sich dabei um einen Mann handelt.