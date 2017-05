Verkaufsoffener Sonntag in Bernkastel-Kues: Mit Straßentheater die Stadt zum Lachen bringen

"Wir müssen für die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags spezielle Veranstaltungen vorweisen," sagt Frank Hoffmann, Erster Vorsitzender des Werbekreises der Stadt Bernkastel-Kues. Er nimmt damit Bezug auf eine Änderung der Vorschriften im Land, die für einen verkaufsoffenen Sonntag eine besondere zusätzliche Veranstaltung voraussetzt. Diese Veranstaltung muss vorher bekanntgegeben und begründet werden. Lediglich die Geschäfte am Sonntag zu öffnen ist demnach nicht mehr möglich.



"Wir wollten aber nicht zum x-ten Mal einen Flohmarkt anbieten, sondern haben uns etwas anderes, neues überlegt", sagt Hoffmann. So entstand vor weniger als vier Wochen die Idee zur Aktion "Bernkastel lacht", die beim verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai angeboten wird. Hoffmann nahm den in der Region bekannten Künstler und Landwirt Christoph Engels mit ins Boot. Engels lebt in Bengel und betreibt dort eine Straußenfarm. Er ist aber auch Straßenkünstler und Gaukler - und vor allem: Er hat ein weitverzweigtes Netzwerk mit vielen Gleichgesinnten. Engels: "Die Idee habe ich von Berlin mitgebracht. Dort gibt es die Aktion ,Berlin lacht’. Schon mit dem Titel habe ich positive Erfahrungen gemacht. In diesem Jahr wollen wir in einer kleinen Besetzung starten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr mit mehr Künstlern auf vier Plätzen in Bernkastel-Kues Programm machen."



Am Sonntag werden von 13 bis 17 Uhr drei Einzelkünstler, Christoph Engels, Sarah Stiefel (Luftartistin mit Kettenakrobatik), Jürgen Krämer (Bauchsprecher) und das Trio Grande (Stelzengänger) auf dem Marktplatz in Bernkastel-Kues zu sehen sein. Sie werden in verschiedenen Sets jeweils 20 Minuten spielen. Jürgen Krämer kommt übrigens auch aus der Region: Er ist, wie Engels, Landwirt in Manderscheid und tritt auf vielen Festen als Bauchredner mit seiner Puppe auf. Engels: "Die Leute wollen kurzweilig unterhalten werden. Dafür ist die Altstadt mit ihren Gassen eine ideale Bühne. Die Künstler können direkt mit dem Publikum agieren. Es geht auch um ein Gemeinschaftserlebnis."



Für Hoffmann hat das Vorteile, auch für den Handel: "Wir erreichen so ein breites Publikum und beleben auch die Terrassen der Cafes". Wie Hoffmann erläutert, wird das Projekt mit 5000 Euro aus der Kasse des Werbevereins finanziert. Davon erhalten die Künstler eine Antrittsgage. Nach jedem Auftritt werden sie zusätzlich den Hut umgehen lassen. "Das ist ein alter Brauch und es ist auch eine direkte Form der Anerkennung", sagt Engels. Hoffmann sieht in dem Projekt Potenzial: "Wenn das erfolgreich ist, würden wir diese Aktion gerne auf mehrere Tage ausdehnen und alljährlich am ersten Wochenende nach dem 1. Mai anbieten". Meinung Daraus könnte mehr werden Mit Christoph Engels hat der Werbekreis einen Fachmann an Land gezogen, der den verkaufsoffenen Sonntag mit großer Sicherheit aufwerten wird. Aus "Bernkastel lacht" könnte langfristig ein Straßenkünstler- und Gaukler-Festival werden, das dann sogar schon ein, zwei Tage früher starten könnte. Denn ein Straßenkünstlerfestival gibt es in der Region bisher noch nicht. Daraus könnte also mehr werden. Extra: DAS PROGRAMM AM SONNTAG, 7. MAI: 13 Uhr: Christoph Engels (20 Minuten); 13.45 Uhr: Sarah Stiefel und Trio Grande (20 Minuten); 14.30 Uhr: Jürgen Krämer und Trio Grande (25 Minuten); 15.30 Uhr: Christoph Engels (20 Minuten); 16.15 Uhr: Sarah Stiefel und Trio Grande (20 Minuten); 17 Uhr: Jürgen Krämer und Trio Grande (25 Minuten).