Vermutlich Brandstiftung: Unbekannter zündet Schuppen in Enkirch an - Polizei sucht Zeugen

Zeugen haben laut Polizei am frühen Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr eine männliche jugendliche Person im Weinberg oberhalb von Enkirch gesehen.



Kurz darauf stand dort ein Geräteschuppen samt Inhalt in Flammen. Der Schaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.



Aufgrund der näheren Umstände der Entstehung des Brandes geht die Polizei in Zell derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.



Es werden nun aufmerksame Zeugen gesucht, denen insbesondere zur Tatzeit eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen sind.



Der Verdächtige soll so ausgesehen haben: Etwa. 15 bis 16 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, rundliches Gesicht, kurze dunkelblonde Haare. Die Person soll zur Tatzeit ein rosanes T-Shirt sowie eine Jeanshose getragen haben.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Zell entgegen.