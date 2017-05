Weltpremiere: Digitale Weinprobe mit Erdener Treppchen

Karl-Josef Krötz, Kellermeister des Bremer Ratskellers, hat eine besondere Verbindung zur Weinbaugemeinde Erden. Seine Mutter stammt aus dem Mittelmosel-Ort mit seinen berühmten Weinlagen. Krötz ist auch bekannt für spektakuläre Wein-Inszenierungen, wenn es darum geht, für die Weinhandelsstadt Bremen und natürlich für sein eigenes Handelshaus, dessen Chef er seit 1988 ist, die Werbetrommel zu rühren.



Jüngste Aktion: In Bremen tagte zwei Tage lang der IT-Planungsrat (IT steht für Informationstechnik). Fachleute von Bund, Ländern und Kommunen trafen sich in der Hansestadt, um über das Thema Digitalisierung in der Verwaltung zu sprechen.



Und da passte eine digitale, weltumspannende Weinprobe gut ins Rahmenprogramm.



Drei Weine hatte Krötz ausgewählt: ein Oberrotweiler Käsleberg, Grauer Burgunder trocken (Baden), ein 2014er Monsheimer Rosengarten, Spätburgunder trocken (Rheinhessen) und eine 2015er Erdener Treppchen, Riesling Spätlese. Letzterer ist in einem Weinberg gewachsen, den die Stadt Bremen vor 16 Jahren gepachtet hat und der seit 2013 als Bremer Senatswein vermarktet wird.



Gleichzeitig lotst Krötz stets im Herbst zur Weinlese stadtbekannte Bremer aus Politik und Wirtschaft ins Erdener Treppchen.



Und was bedeutet digitale Weinprobe? Die Verkostung fand nicht allein in Bremen, sondern gleichzeitig an 14 Orten der Welt statt – unter anderem in Sao Paulo, Moskau, Melbourne und Helsinki. Per Live-Übertragung waren alle gleichzeitig im Bremer Rathaus präsent, wo sich 300 Gäste zusammengefunden hatten.

Ein weiterer Clou: Während der Probe wurden Fotos, aufgenommen von der Internationalen Raumstation ISS, eingespielt. Die Astronauten hatten mit einer Spezialkamera aus 400 Kilometer Entfernung die Lage Erdener Treppchem herangezoomt.



Info

Bremer Senatswein



Der Bremer Senatswein nahm seinen Anfang mit dem Wunsch des Martinshofes, einer Werkstatt für behinderte Menschen, weitere Verkaufsprodukte anzubieten. Zum 60. Geburtstag des Martinshofes im Jahr 2013 musste ein neues Produkt gefunden werden. Und bei der Suche war Ratskellermeister Karl-Josef Krötz gerne behilflich. Er erzählte vom Bremer Weinberg in Erden, und schnell war beschlossen, dass man neben Kaffee, Tee, Marmelade, Ölen und Honig auch Wein aus Erden ins Sortiment nimmt. Im Mai 2013 wurde der erste Bremer Senatswein präsentiert. Der edle Tropfen ist zu einem Liebhaber- und Sammelobjekt geworden.