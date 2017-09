Whatsapp-Nachricht kostet 19-jährigen Autofahrer in Zell beinah das Leben

Foto: Polizei

(Zell) Obwohl es ein schwerer Unfall war, ist ein 19-Jähriger in Zell am Mittwochabend nur leicht verletzt worden. Er krachte ungebremst in ein LKW-Gespann, weil er sich laut Polizei auf eine Whatsapp-Nachricht in seinem Handy konzentrierte und nicht auf die Straße.