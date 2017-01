Wohnungsbrand in Neef

Foto: Friso Gentsch/Archiv Foto: dpa

(Neef) In einem Einfamilienhaus in Neef ist am Abend des 2. Januar, gegen 21:15 Uhr, ein Brand ausgebrochen. Die 83-jährige alleinige Bewohnerin bemerkte zunächst einen Stromausfall in ihrem Haus. Ein von der Dame hinzugerufener Nachbar bemerkte dann den Brand, als dieser nach dem Sicherungsautomaten schauen wollte.