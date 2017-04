Wie die Wittlicher Polizei mitteilte, war ein junger Suzuki-Fahrer am gegen 7.50 Uhr auf der L 47 in Richtung Klausen während eines Überholmanövers in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommende Auto. Sowohl der Suzuki-Fahrer als auch die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Wittlich gebracht. Der Gesamtschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. Die L 47 musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.