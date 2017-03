Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Traben-Trarbach

(Traben-Trarbach) Zwei Menschen wurden beim Brand in einem Mehrfamilienhaus am frühen Freitagmorgen, 3. März, leicht verletzt. Kurz nach 3 Uhr brach das Feuer in dem Wohnhaus aus. Dies teilte die Polizei Trier mit.