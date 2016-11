Dort beginnt der mittlerweile 39. Weihnachtsmarkt besonders früh - am kommenden Samstag, 19. November. Die Eröffnung mit großem Programm ist um 17 Uhr auf dem mittelalterlichen Marktplatz. Die Buden öffnen bereits um 11 Uhr - und von da an täglich bis einschließlich Mittwoch, 21. Dezember. Ausnahme ist der 20. November. Am ersten Tag nach der Eröffnung müssen die Buden wegen des Totensonntags geschlossen bleiben.