16-Jährige bei Unfall in Hersdorf verletzt - Verursacher flüchtet

Foto: dpa

(Hersdorf) Eine 16-jährige Mofafahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung der L 16 in die L 10 bei Hersdorf Schürfwunden und Prellungen zugezogen. Dies teilt die Polizeiinspektion Prüm mit.