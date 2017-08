26-jähriger Autofahrer bei Unfall auf der B 51 gestorben - Bundesstraße bei Dausfeld gesperrt

Der Mann war in Richtung Autobahn 60 unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Ausfahrt Dausfeld auf die linke Fahrspur geriet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Auf TV-Nachfrage hieß es weiter, dass der Unfall um 3.57 Uhr gemeldet worden sei.



Ein entgegenkommender Sattelschlepper versuchte noch vergeblich auszuweichen. Dennoch sei der Mann mit seinem Wagen frontal gegen das Fahrzeug geprallt und dann gegen die Leitplanke geschleudert. Der Mann war sofort tot. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Toten aus dem Fahrzeug schweißen. Der Mann hatte seinen Wohnsitz in Körperich, einer Gemeinde nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze.

Der Fahrer des Sattelschleppers wurde mit einem schweren Schock in ein Krankenhaus gebracht.



Der Sachschaden wird auf 25.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit den Ermittlungen der Unfallursache.



Die Unfallstelle zwischen den Abfahrten Dausfeld und Rommersheim war am Morgen in beide Richtungen noch gesperrt, sie wird erst gegen 11 Uhr freigegeben. Grund ist die Bergung des beschädigten Sattelschleppers. Eine Umleitung ist eingerichtet.