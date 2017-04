500 Kubikmeter Grüngut brennen in Hölzchen (Fotos)

(Hölzchen) Feuer in Hölzchen: Dort hat am Montagabend gegen 22 Uhr die Grüngutsammelstelle in Flammen gestanden. Die Feuerwehr brauchte bis in die frühen Morgenstunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.