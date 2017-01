52-jähriger Autofahrer prallt auf Autobahnparkplatz gegen LKW und wird schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei Prüm war ein 52-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der A 60 in Richtung Prüm unterwegs. Vermutlich habe er auf den Autobahnparkplatz Prümer Land fahren wollen, sei dann aber von der Straße abgekommen, habe einen Graben durchfahren und sei schließlich gegen einen parkenden LKW-Auflieger geprallt. Der Autofahrer, der allein im Wagen gesessen habe, sei schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Am Auto entstand Totalschaden. Vermutlich war nach Polizeiangaben Alkohlgenuss die Unfallursache. Im Einsatz war neben DRK und Feuerwehr sowie Polizei auch der Rettungshubschrauber Christoph 10. red