Auto fängt in Garage in Oberpierscheid Feuer - Totalschaden - Keine Verletzten (Fotos)

(Oberpierscheid) In Oberpierscheid im Kreis Bitburg-Prüm ist gegen 11.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache an einem in einer Garage untergestellten Auto ein Feuer ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug mit Hilfe von Nachbarn mit einem Traktor, schnell aus dem Gebäude ziehen.