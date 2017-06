Auto überschlägt sich auf der B 421 bei Stadtkyll

Foto: Polizei

(Stadtkyll) Bei einem Unfall auf der B 421 bei Stadtkyll ist am Mittwochmorgen ein Mann leicht verletzt worden. Der Autofahrer war nach Angaben der Polizei gegen 7.40 Uhr auf regennasser Fahrbahn in Richtung Kronenburg unterwegs und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto.