Autofahrer stirbt bei schwerem Unfall auf der A60 Richtung Wittlich - Stau und Sperrung

Foto: Agentur Siko

(Prüm/Bitburg) Auf der A60 ist es am Morgen gegen 9 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge ist dabei ein Mensch gestorben. Ein Mercedes rutschte in Höhe des Parkplatzes Nimstal in Fahrtrichtung Wittlich aus bisher unbekannter Ursache unter einen LKW. Es kommt zu großen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke, die an der Unfallstelle gesperrt ist.