Wegen des Unfalls und der Bergungsarbeiten wurde die Strecke zwischen der Talbrücke Willwerath und Reuth wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.



Nach Angaben der Polizei Prüm war der LKW gegen 0.50 Uhr in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Leitplanke durchbrach und schließlich im Straßengraben liegen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.