Bauarbeiten auf der B 51 zwischen Olzheim und Brühlborn - Strecke am Sonntag gesperrt

Straßenbau (Symbolbild) Foto: Roland Grün

(Olzheim/Brühlborn) Die B 51 im Bereich zwischen Olzheim und Brühlborn wird am Sonntag, 2. April, nicht wie ursprünglich geplant nur in Richtung Trier, sondern in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden.