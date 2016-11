Betrunkener Autofahrer kracht in Lastwagen - A 60 bei Prüm für Stunden gesperrt

Ein 23-jähriger, stark alkoholisierter Autofahrer war laut Polizei auf der A 60 in Richtung Belgien unterwegs, als er die doppelt durchgezogene Linie der Fahrbahn überquerte und nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte er auf der Beifahrerseite mit einem Lastwagen aus Ungarn, der in Richtung Prüm fuhr.



Der Lastwagenfahrer reagierte blitzschnell und konnte mit einem Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern.





Dem 23-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Arzfeld wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde eingezogen und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.



Der Lastkraftwagen musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Hierfür war die Autobahn bis 9.30 Uhr in Richtung Prüm gesperrt. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen.