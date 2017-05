Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 37-Jährige zuvor mit seinem Wagen aus Belgien eingereist und auf der Autobahn A 60 bei Prüm kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Saarbrücken den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr und das Amtsgericht Pirmasens ihn wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu Geldstrafen in Höhe von 1.750 Euro und 5.400 Euro verurteilt hatten. Der Franzose konnte die beiden Geldstrafen nicht bezahlen und muss daher eine insgesamt 215-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Trier absitzen. Zusätzlich droht dem Mann neuer Ärger: Da ihm die Fahrerlaubnis in Deutschland entzogen wurde, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.